Орловское сельхозпредприятие нарушило трудовые права

​Прокуратура восстановила справедливость.

Проверку проводило подразделение надзорного ведомства по Советскому району. В прокуратуру обратился местный житель.

Орловец работал в ООО «Союзагрогрупп». При увольнении с ним не рассчитались полностью и своевременно, а также не выдали трудовую книжку. Кроме того, предприятие не представило сведения о его деятельности у данного работодателя.

В отношении генерального директора компании возбудили административное дело. Должностное лицо привлекли к ответственности.

На данный момент нарушения устранены.

Согласно открытым данным, ООО «Союзагрогрупп» зарегистрировано в Орле в 2022-м году. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля химическими продуктами.

ИА «Орелград»