Орловщину снова атаковал БПЛА

19.8.2024 | 9:19 Важное, Новости, СВО

Губернатор заявил об отсутствии пострадавших и повреждений.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Атака произошла сегодня ночью. Об этом Андрей Клычков написал в своих соцсетях.

“В воздушном пространстве региона сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет”, – рассказал орловский глава.

Также Клычков уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Территория оцеплена.

“На фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей. Поэтому нет сомнений, что вместе мы справимся с любыми вызовами. Победа будет за нами”, – добавил Клычков.

ИА “Орелград”


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