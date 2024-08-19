Орловщину снова атаковал БПЛА

Губернатор заявил об отсутствии пострадавших и повреждений.

Атака произошла сегодня ночью. Об этом Андрей Клычков написал в своих соцсетях.

“В воздушном пространстве региона сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет”, – рассказал орловский глава.

Также Клычков уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Территория оцеплена.

“На фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей. Поэтому нет сомнений, что вместе мы справимся с любыми вызовами. Победа будет за нами”, – добавил Клычков.

ИА “Орелград”