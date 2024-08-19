Жизнь орловцев продлят до 81 года

Такую задачу перед жителями поставили власти региона.

Правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Ее куратором является Олег Ревякин, заместитель губернатора по социальной политике. Ответственный исполнитель – Ирина Гаврилина, руководитель регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Реализация программы стартовала еще в 2013 году и была рассчитана по 2023 год включительно. Теперь у нее появился второй этап, который продлится по 2029 год включительно.

Цели государственной программы заявлено, прежде всего, повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленное на рост их благосостояния. В достижении этой цели чиновники намерены исходить из принципов адресности, справедливости и нуждаемости в социальной помощи.

Также программой поставлены задачи по модернизации и развитию сектора социальных услуг в сфере социального обслуживания, обеспечению социальной поддержки семей с детьми. Объем финансового обеспечения за весь период реализации программы установлен в размере 41,93 миллиарда рублей. Кроме того, региональная программа получила связь с национальными целями развития Российской Федерации, утвержденными президентом Владимиром Путиным.

Так, регион будет участвовать в достижении такого показателя, как «Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году». Здесь, в том числе, предусмотрен ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Второй важный показатель, к достижению которого будут стремиться в Орловской области: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. В данном случае, в том числе, прогнозируется опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Впрочем, основной целью именно регионального проекта является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В паспорте программы отмечено, что число орловцев, которым уже перевалило за 60 лет, постепенно увеличивается. Эту тенденцию чиновники связывают с «рядом демографических факторов и общим благоприятным фактором – увеличением продолжительности жизни». Региональный проект носит межведомственный характер и направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни.

ИА “Орелград”