Орловские аграрии приступили к севу

19.8.2024 | 13:14 Новости, Экономика

Погода позволяет не только убирать урожай с опережением.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

План по озимому севу составляет 439 тысяч гектаров, сообщила на заседании правительства региона 19 августа руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева.

«Это на 18 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году, и на целых 107 тыс. гектаров больше, чем два года назад. Аграрии уже приступили к озимому севу, и посеяли 32 тыс. гектаров озимого рапса. Это практически половина от плана».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что урожайность этого года достаточно хорошая. Не проходят даром и научные семинары, и технологические новинки. Они применяются и дают возможность получать хорошие результаты. В целом это обеспечивает продовольственную безопасность. Андрей Клычков подчеркнул, что стабильность в стране напрямую связана с сельским хозяйством, хотя это и не всем очевидно.

ИА “Орелград”


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