Орловские аграрии приступили к севу

Погода позволяет не только убирать урожай с опережением.

План по озимому севу составляет 439 тысяч гектаров, сообщила на заседании правительства региона 19 августа руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева.

«Это на 18 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году, и на целых 107 тыс. гектаров больше, чем два года назад. Аграрии уже приступили к озимому севу, и посеяли 32 тыс. гектаров озимого рапса. Это практически половина от плана».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что урожайность этого года достаточно хорошая. Не проходят даром и научные семинары, и технологические новинки. Они применяются и дают возможность получать хорошие результаты. В целом это обеспечивает продовольственную безопасность. Андрей Клычков подчеркнул, что стабильность в стране напрямую связана с сельским хозяйством, хотя это и не всем очевидно.

ИА “Орелград”