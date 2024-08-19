Орловских аграриев обещали ловить на перегрузе

Без истерик, но работу такую проводить, поручил губернатор.

Андрей Клычков на заседании правительства региона 19 августа отметил, что жара, которая идет в регион, влияет не только на уборочную кампанию, но и на дорожное полотно.

«И у нас традиционно каждый год по раскаленному асфальту, когда идут с перегрузом, разбиваются дороги. Осенью, когда наступает слякоть, вывозят грязь с полей и растаскивают ее по дорогам», – констатировал глава региона.

Губернатор поинтересовался, каким образом выстроена работа с аграриями, ГАИ, пунктами весового контроля. Руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева сообщила, что проводили совещание с крупными сельхозпредприятиями, также направлены всем письменные уведомления о недопустимости нарушения правил дорожного движения и перегруза транспорта при перевозке урожая. Периодически проводятся рейды вместе с представителями районных администраций в местах наибольшей напряженности.

«Необходимо отметить, что у нас в последние годы снизилось количество привлеченного транспорта из южных регионов. Они допускали большой перевес, увеличивали высоту бортов, что позволяло им перевозить больше груза и таким образом портить наши дороги и создавать аварийность движения. В настоящий момент, так как наши аграрии заинтересованы в минимизации каких-то санкций и штрафов в свой адрес, они приобретают активно грузовой автотранспорт. 2500 собственных автомобилей».

Начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков отметил, что ведомство заботится о дорогах, вплоть до прекращения движения.

«Но прекрасно понимаем, что урожай должен быть собран и вывезен. Поэтому приходится лавировать на этом канате, чтобы соблюдено было все и вместе с тем обеспечить скорость».

Губернатор отметил, что письма пишут каждый год, однако главы могут рассказать, как это все происходит на самом деле.

«Мы потом друг друга начинаем линчевать: вот дороги развалились. Здесь нужно, понимая эту перспективу, спокойно без истерик, но выстраивать работу с нашими аграриями не только в письменной форме», – поручил глава региона.

ИА “Орелград”