В Орле у автовокзала столкнулись “Нива” и мотоцикл

19.8.2024 | 11:01 Новости, Происшествия

Водитель двухколёсного транспортного средства госпитализирован.

Фото: Управление ГАИ Орловской области

Как рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, авария произошла 17 августа утром, около 9 часов 35 минут. Местом действия стал перекрёсток у автовокзала – развилка Комсомольской улицы, Карачевского шоссе и Маслозаводского переулка.

63-летняя женщина выезжала на “Ниве” с Карачевского на Комсомольскую. Водитель поворачивала налево. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом “Ямаха”.

36-летний мотоциклист двигался во встречном направлении. В итоге он получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.

Всего за выходные в Орловской области зарегистрировано 31 ДТП. В автоавариях пострадали 9 человек.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования