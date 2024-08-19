В Орле у автовокзала столкнулись “Нива” и мотоцикл

Водитель двухколёсного транспортного средства госпитализирован.

Как рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, авария произошла 17 августа утром, около 9 часов 35 минут. Местом действия стал перекрёсток у автовокзала – развилка Комсомольской улицы, Карачевского шоссе и Маслозаводского переулка.

63-летняя женщина выезжала на “Ниве” с Карачевского на Комсомольскую. Водитель поворачивала налево. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом “Ямаха”.

36-летний мотоциклист двигался во встречном направлении. В итоге он получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.

Всего за выходные в Орловской области зарегистрировано 31 ДТП. В автоавариях пострадали 9 человек.

ИА “Орелград”