Клычков назвал неприемлемым перенаправление курян в другие регионы

«Мы с вами не для того находимся на границе с Курской областью», – заявил орловский губернатор.

Ситуацию с приемом беженцев обсудили на заседании правительства региона 19 августа. По словам Андрея Клычкова, в минувшие дни чуть более 40 человек приехали в Орловскую область из приграничных территорий. Также есть люди из Белгородской области.

«Сейчас мы уже, я думаю, что далеко за 3000 человек вышли, находящихся на территории области. А 2470 было по списку на вчерашний день».

В целом губернатор поблагодарил всех глав районов. Реализуется плановая задача по увеличению объемов возможного размещения в ПВР. Впереди целый ряд процедурных моментов. Это и прохождение проверок по линии Роспотребнадзора, по линии МЧС.

«Но и самое главное, прошу глав тоже настраиваться на эту работу. Дай Бог, чтобы она не пригодилась нам в текущий момент времени, но ее необходимо проводить в постоянном режиме».

Андрей Клычков подчеркнул, что задача нетривиальная и требует максимальной мобилизации.

«И лично для меня подход неприемлем, когда есть разговоры: «давайте в другие регионы пускай едут». Мы с вами не для того находимся на границе с Курской областью, чтобы здесь только чисто статистическими данными заниматься. Мы принимали, принимаем и будем дальше принимать».

Андрей Клычков призвал максимально протянуть руку помощи соседям. Тем более, в конце минувшей недели было принято решение по принятию мер для обеспечения безопасности еще ряда районов Белгородской области.

ИА “Орелград”