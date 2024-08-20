Скончался координатор почётных граждан Орла Евгений Троицкий

Сам он также обладал данным званием.

Троицкий ушёл из жизни на 88-м году. Это произошло сегодня. Информацию сообщил глава горсовета Орла Василий Новиков.

«Это был очень принципиальный, искренне радеющий за наш город человек. До последних дней он принимал активное участие в жизни Орла, вёл большую общественную и патриотическую работу», – написал спикер городского парламента.

Евгений Троицкий родился в 1936 году в Калининской области. Окончил Московский машиностроительный институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Долгое время Троицкий работал в Орле на заводе «Трансмаш», пройдя путь от инженера-технолога до заместителя начальника цеха. Затем, в 1978 году, перешёл на партийную работу. Занимал должности первого секретаря Орловского горкома КПСС и секретаря Орловского обкома КПСС.

Орловец был награждён двумя орденами Трудового Красного знамени и отмечен другими наградами. Почётным гражданином Орла Троицкий стал в 2012-м году.

ИА «Орелград»