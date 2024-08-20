В депздраве рассказали свою версию конфликта в Должанской ЦРБ

Орловские чиновники опровергли озвученные проблемы.

По их словам, основная часть информации, ранее озвученной главой независимого профсоюза «Действие» Дмитрием Серёгиным, не соответствует действительности. Об этом представители Департамента здравоохранения области рассказали в интервью «Орёлтаймс».

Так, по версии чиновников, бригаду «Скорой помощи» Должанской ЦРБ не перевели в новое помещение, а вернули в прежнее. Фельдшеры изначально покидали его только на ограниченный период (в связи с пандемией коронавируса) и теперь просто вернулись обратно. Как утверждают в депздраве, сотрудников «Скорой» разместили рядом с местом главного врача и приёмным покоем.

Также в обладминистрации опровергли существование проблемы с вызовами пациентов. По версии депздрава, звонки принимает диспетчер, который затем отправляет информацию на рабочие планшеты медиков. Таким образом, на скорость отработки вызовов перемещение из одного помещения в другое повлиять не должно. Кроме того, сам диспетчер тоже находится рядом с фельдшерами, в приёмном покое.

Также в депздраве сообщил, что сведения об увольнении старшего фельдшера бригады должанской «Скорой» также не вполне верны. «Никакого заявления она не писала, а просто отказалась от совместительства и по-прежнему продолжает работать в больнице», – заявили чиновники.

ИА «Орелград»