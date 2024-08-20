В Орле освятили поклонный крест

Святыня появилась на месте строительства будущего храма.

Каменный храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца будет построен в Орле, на Прокуровке, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. Проект строительства был согласован администрацией областного центра еще в 2018 году. Он предполагает возведение не только самого храма, но и детского православного центра, аллеи воинской славы, а также дома для проживания священнослужителей и их семей с детской игровой площадкой.

На месте будущего строительства, а именно на месте будущего храмового алтаря установили поклонный крест, чин освящения которого совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Ему сослужили настоятель Георгиевского храма иерей Георгий Протасюк и руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин.

«Глава Орловской митрополии отметил, что это место остро нуждается в новом храме, и призвал православных христиан и неравнодушных жителей микрорайона всеми возможностями – и финансовыми, и личным трудом, и усиленной молитвой помогать храмоздательству, – отметили в митрополии. – Вопрос о строительстве в этом районе нового храма ведется давно, и, по-прежнему, не теряет своей актуальности».

До появления каменного храма здесь был возведен небольшой деревянный храм-часовня. Он строился как временный, но в нем ежедневно совершаются богослужения. В митрополии говорят, что новый храм необходим, так как местная община растет, временный храм уже не вмешает всех желающих. «Община не теряет веры, а вместе с ней и надежды, что скоро переступит порог нового храма», – подытожили в митрополии.

ИА «Орелград»