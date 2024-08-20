Матч «Орла» и «Авангарда» станет благотворительным

20.8.2024 | 11:20 Новости, Спорт

Деньги от продажи билетов направят эвакуированным курянам.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Орловский глава заявил об этом на последнем прямом эфире в социальных сетях.

Игра состоится завтра в Орле на Центральном стадионе имени Ленина. Всё начнётся в 18:30.

Команды встретятся в рамках первого для орловцев матча нового сезона Кубка России по футболу.

Напомним, что «Авангард» представляет именно Курск. Средства, вырученные от продажи билетов, должны поступить в местный фонд поддержки граждан, эвакуированных из приграничных районов Курской области.

ИА «Орелград»


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