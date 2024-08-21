О ремонте Кромской ЦРБ рассказали в облсовете

Часть выявленных нарушений уже устранена.

Контрольно-счетная палата Орловской области представила в ходе выездного заседания комитета Орловского облсовета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта поликлиники БУЗ ОО «Кромская ЦРБ». Об основных итогах и принятых мерах реагирования доложила начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений областной КСП Ирина Лисицкая.

«Также в ходе обсуждения заслушан отчет представителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» о проделанной работе по исполнению представления Контрольно-счетной палаты Орловской области и принятых мерах по устранению допущенных нарушений. По итогам обсуждения отчета информация о результатах завершенного контрольного мероприятия была принята депутатским корпусом к сведению», – отметили в КСП.

Объектом аудита являлись бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт поликлиники. По результатам проведения электронного аукциона контракт был заключен с ООО «Полимарк» на сумму 75,648 миллиона рублей. В дальнейшем по соглашению сторон в него 12 раз вносились изменения, оформленные в виде дополнительных соглашений. В ходе осмотра аудиторы установлены факты выполнения работ ненадлежащего качества, с отклонениями от требований норм, стандартов и сводов правил.

Общая стоимость работ, выполненных с отступлением от норм и правил, и принятых на основании акта выполненных работ, по мнению аудиторов, составила 1,272 миллиона рублей. Также в КСП сочли, что в нарушение условий контракта «Орелгосзаказчик» принял от подрядчика исполнительную документацию, оформленную ненадлежащим образом в части актов освидетельствования скрытых работ. Кроме того, была произведена приемка и оплата ответственных работ на сумму 16,64 миллиона рублей, акты освидетельствования которых не были подтверждены подписями уполномоченной организации, осуществляющей авторский надзор.

КСП выдала представление, исполняя которое «Орелгосзаказчик» направил подрядчику требование об устранении дефектов и недостатков. После этого конструкция кровли была приведена в соответствие требованиям ГОСТ, были устранены дефекты фасада здания и плиточного покрытия у входных групп. Отметим, что в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве материалы контрольного мероприятия КСП направила в прокуратуру Орловской области для принятия мер прокурорского реагирования.

ИА «Орелград»