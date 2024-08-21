В Орле объявлен сбор инвалидных колясок

21.8.2024 | 11:49 Новости, Общество, СВО

Их передадут в больницы Курской области.

Фото: ИА «Орелград»

Сбор объявил центр “Патриот-57”. Организация находится в здании Дворца культуры железнодорожников (на Привокзальной, 8).

“Врачи из курских больниц очень просят помочь с инвалидными колясками”, – пояснили в телеграм-канале “Орловский тыл”.

На этой неделе центр работает с понедельника по воскресенье включительно, с 9 до 18 часов.

Также в “Патриот-57” можно принести продукты и вещи для эвакуированных из Курской области. В частности, требуются:

  • подсолнечное масло (в литровых бутылках),
  • крупы (в упаковках по 1 килограмму),
  • сахар (в упаковках по 1 килограмму),
  • сгущенка (в банках),
  • консервы,
  • кофе “3 в 1”,
  • чай (в небольших коробках),
  • тушёнка,
  • печенье (в упаковке),
  • мужские дезодоранты,
  • гели для душа,
  • постельное бельё,
  • подушки и одеяла.

ИА “Орелград”


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