В Орле объявлен сбор инвалидных колясок

Их передадут в больницы Курской области.
Сбор объявил центр “Патриот-57”. Организация находится в здании Дворца культуры железнодорожников (на Привокзальной, 8).
“Врачи из курских больниц очень просят помочь с инвалидными колясками”, – пояснили в телеграм-канале “Орловский тыл”.
На этой неделе центр работает с понедельника по воскресенье включительно, с 9 до 18 часов.
Также в “Патриот-57” можно принести продукты и вещи для эвакуированных из Курской области. В частности, требуются:
- подсолнечное масло (в литровых бутылках),
- крупы (в упаковках по 1 килограмму),
- сахар (в упаковках по 1 килограмму),
- сгущенка (в банках),
- консервы,
- кофе “3 в 1”,
- чай (в небольших коробках),
- тушёнка,
- печенье (в упаковке),
- мужские дезодоранты,
- гели для душа,
- постельное бельё,
- подушки и одеяла.
ИА “Орелград”