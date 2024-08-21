В Орле объявлен сбор инвалидных колясок

Их передадут в больницы Курской области.

Сбор объявил центр “Патриот-57”. Организация находится в здании Дворца культуры железнодорожников (на Привокзальной, 8).

“Врачи из курских больниц очень просят помочь с инвалидными колясками”, – пояснили в телеграм-канале “Орловский тыл”.

На этой неделе центр работает с понедельника по воскресенье включительно, с 9 до 18 часов.

Также в “Патриот-57” можно принести продукты и вещи для эвакуированных из Курской области. В частности, требуются:

подсолнечное масло (в литровых бутылках),

крупы (в упаковках по 1 килограмму),

сахар (в упаковках по 1 килограмму),

сгущенка (в банках),

консервы,

кофе “3 в 1”,

чай (в небольших коробках),

тушёнка,

печенье (в упаковке),

мужские дезодоранты,

гели для душа,

постельное бельё,

подушки и одеяла.

ИА “Орелград”