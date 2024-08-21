«Орелгосзаказчик» проиграл суд на 63 миллиона

Деловой партнер отсудил у предприятия «дополнительную» цену контракта.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению акционерного общества «Орелдорстрой» к казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» о взыскании 63,28 миллиона рублей, представляющих собой увеличение цены государственного контракта. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика выступил департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Ответчики исковые требования не признали.

Было установлено, что по итогам электронного аукциона между «Орелгосзаказчиком» и «Орелдорстроем» был заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Хомутово – Красная Заря – Судбище – Орел – Ефремов-Кологривово» в Новодеревеньковском районе. Первоначальная стоимость контракта составляла 392,43 миллиона рублей со сроком выполнения работ – по 30 ноября 2022 года. Цена контракта была определена на весь срок исполнения и являлась твердой.

Было оговорено, что она может изменяться, но только исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе. Итоговая цена контракта с учетом дополнительного соглашения составила 384,01 миллиона рублей. Работы были сданы заказчику, а 19 декабря 2022 года был подписан акт приемочной комиссии. Претензий к качеству выполненных работ на момент рассмотрения дела к истцу у заказчика не имелось. Вместе с тем, в процессе строительства увеличилась стоимость выполняемых работ, удорожание которых не было предусмотрено сметой.

Был проведен новый сводный сметный расчет, который предусматривал удорожание всех видов работ на 16,48 процента. Экспертиза признала, что данный пересчет сметной стоимости «был выполнен достоверно», и выдала положительное заключение. В стоимостном выражении удорожание работ составило 63,28 миллиона рублей. Суд установил, что временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области просил заместителя правительства РФ выделить дополнительные бюджетные средства на 2023 год на реализованный государственный контракт.

Однако решение о выделении финансирования из федерального бюджета так и не было принято. Не нашлось денег и в областном бюджете. Подрядчику пришлось обращаться в суд. Арбитраж иск удовлетворил в полном объеме и постановил взыскать с КУ «Орловский областной государственный заказчик» в пользу «Орелдорстроя» всю заявленную в иске сумму.

ИА «Орелград»