КСП сообщила о крупных штрафах для подрядчиков

Общая сумма штрафных санкций превысила 20 миллионов рублей.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, результаты аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», были озвучены на расширенном заседании комитета Орловского облсовета по градостроительной деятельности и транспорту. С докладом выступил заместитель председателя региональной КСП Михаил Верижников. Он рассказал участникам мероприятия о выявленных нарушениях и мерах реагирования, принятых контрольным органом по установленным фактам.

«Верижников также обратил внимание присутствующих, что материалы проверки направлены в органы прокуратуры и в настоящий момент находятся на контроле надзорного ведомства, – сообщает КСП. – По фактам нарушения сроков исполнения контрактов руководители двух подрядчиков привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 2,7 миллиона рублей и 18,8 миллиона рублей».

Проект «Жилье» направлен на увеличение объема жилищного строительства, в том числе путем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства. Его реализация запланирована в период с 2018 по 2030 годы. Общий объем бюджетных ассигнований с учетом софинансирования в 2023 году составил 138,584 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета – 137,198 миллиона рублей.

В основном деньги были освоены в Орле. Их направили на строительство объектов на улицах Витольда Почернина и Орловских партизан, очистных сооружений в микрорайоне «Веселая слобода», а также на технологическое присоединение к сетям централизованного водоснабжения многоквартирного жилого дома на улице Раздольной. В ходе проверки аудиторы установили, что авансовые платежи запоздали на 18 дней.

При проверке строительства на улице Орловских партизан были Орле установлены факты несоблюдения подрядной организацией условий контракта. Так, не было «обеспечено наличие на площадке выполнения работ проектной и рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ». Кроме того, подрядчик опоздал на 61 день с завершением работ на этом объекте.

ИА «Орелград»