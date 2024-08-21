Орловцев предупредили о новом виде мошенничества

Аферисты начали маскироваться под энергетиков.

Компания «Россети Центр» предупредила жителей Орловской области об участившихся случаях мошенничества в отношении потребителей электроэнергии. Отмечается, что в последнее время подобные факты участились. Аферисты представляются специалистами компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Они звонят по телефону и предлагают гражданам замену приборов учета электрической энергии. При этом мошенники требуют сообщить им личную информацию, персональные данные, пароли или оплатить данную услугу, говорят в компании.

«ПАО «Россети Центр» напоминает, что сотрудники компании никогда не запрашивают по телефону персональные данные и пароли потребителей, – следует из сообщения. – При этом интеллектуальные системы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ. Уточнить информацию, а также сообщить о возможных незаконных действиях можно по телефону «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно). Будьте бдительны, перепроверяйте вызвавшую подозрение информацию и не попадайтесь на уловки мошенников».

Ранее о возможных фактах мошенничества жителей региона предупредила прокуратура Орловской области. В ведомстве говорят, что на территории региона продолжают регистрироваться все новые факты дистационного мошенничества. И хотя ведется широкая профилактическая работа, граждане все равно попадаются на крючок аферистов. Прокуратура Орловской области просит граждан проявлять бдительность и не вступать в переговоры с незнакомцами по телефону.

«Прекратите разговор и самостоятельно уточните необходимую информацию по официальному номеру телефона соответствующей организации, – следует из сообщения надзорного ведомства. – Обращаем внимание, что сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и коммерческих организаций не просят осуществить перевод денежных средств на какие-либо счета».

В прокуратуре привели свежий пример дистанционного мошенничества, в результате которого жительница Орла лишилась более 1,4 миллиона рублей. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он напугал орловчанку заявлением о том, что якобы мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. И предложил свою помощь. Однако получилось все наоборот. Орловчанка доверилась незнакомцу и, следуя его инструкциям, оформила два кредита, которые тут же перевела на указанный мошенником счет. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИА «Орелград»