ОНФ предложит губернатору разорвать контракт по школе в Жилина

21.8.2024 | 13:05 Новости, Образование, Строительство

“Общероссийский народный фронт” предлагает выбрать подрядчика заново.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Соответствующее заявление сделал руководитель исполкома “Народного фронта” в Орловской области Владимир Филонов.

За реализацию амбициозного проекта по созданию в регионе ещё одной школы на 1225 учеников взялось ООО “АС Монтаж”. Объект закладывали не только с участием губернатора, но и с участием министра строительства России Ирека Файзуллина. Однако затем всё затихло.

“Ситуация оказалась под угрозой из-за бездействия подрядчика. Мы обратимся к губернатору Орловской области с просьбой рассмотреть возможность расторжения контракта”, – пояснил Филонов.

Накануне на заседании профильного комитета облсовета стало известно, что “работы не начались по причине отсутствия разрешения на строительство и заключения экспертизы”. Депутатам пояснили, что “в проектно-сметной документации… выявлены нарушения, которые в настоящее время устраняются”. Впрочем, подобные заявления звучали и ранее.

Кстати, точно такая же судьба постигла и второй аналогичный проект – школу на Роздевича-Белевича. Её взялось возводить ООО «Управление капитального строительства». Изначально обе школы (стоимостью около 1,5 миллиардов рублей каждая) должны были сдать уже в конце текущего года.

ИА “Орелград”

 


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