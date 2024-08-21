Орловская область потратила больше, чем заработала

Правительство отчиталось об исполнении бюджета области.

Правительство региона представило отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2024 года. Согласно пояснительной записке, оно осуществлялось в соответствии с законом Орловской области и кассовым планом, составляемым на основе заявок главных распорядителей средств и прогнозируемого поступления доходов в областную казну. Из отчета следует, что в первой половине 2024 года доходы бюджета составили 26,907 миллиарда рублей, или 47,9 процента от плана года. Они сложились с приростом к аналогичному периоду 2023 года на 295,3 миллиона рублей, или на 1,1 процента.

Из них налоговые и неналоговые доходы составили 16,552 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2023 года на 1,357 миллиарда рублей, или на 8,9 процента. Безвозмездные поступления из федерального бюджета сложились в объеме 10,355 миллиарда рублей, что составляет 45,8 процента от плана года. Расходы области за первое полугодие 2024 года составили 27,753 миллиарда рублей, или 48,3 процента от плана года. Бюджет исполнен с дефицитом, при этом текущий уровень расходов остался практически на уровне аналогичного периода 2023 года.

«В полном объеме финансировались социально-значимые расходы, в том числе: заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы – 5,403 миллиарда рублей (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям), с приростом к аналогичному периоду 2023 года на 443,1 миллиона рублей, или на 8,9 процента, – сообщается в пояснительной записке. – Расходы на публичные нормативные обязательства и социальные выплаты без национальных проектов составили 3,595 миллиарда рублей».

На страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Орловская область за полгода потратила 1,888 миллиарда рублей. Муниципальным районам и городским округам были перечислены межбюджетные трансферты, без учета Дорожного фонда Орловской области и финансирования в рамках национальных проектов, в сумме 8,725 миллиарда рублей. Районы и города получили на 694 миллиона рублей, или на 8,6 процента больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»