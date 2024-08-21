Внесение подрядчика УМВД в черный список признали законным

Компании не удалось оспорить постановление антимонопольной службы.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Архитектура Строй Стандарт» к Управлению Федеральной антимонопольной службе по Орловской области. Последнее ранее приняло решение о включении сведений об указанной компании в реестр недобросовестных поставщиков, что закрывает для нее возможность участия в госзакупках. Компания оспорила решение и просила суд признать его недействительным.

Как следует из материалов дела, история началась в мае 2023 года, когда Управление МВД России по Орловской области в единой информационной системе разместило извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 26,54 миллиона рублей. Объектом закупки являлось выполнение работ по капитальному ремонту внутреннего фасада и кровли административного здания УМВД.

Кстати, оно является объектом культурного наследия регионального значения. Дом-памятник был возведен в 1930 году, он расположен в Орле на улице Тургенева. На участие в запросе котировок была подана одна заявка, которая была признана соответствующей требованиям. По итогам торгов был заключен договор. Подрядчик обязался собственными силами и из своих материалов, с использованием собственного либо арендованного оборудования, техники и персонала, выполнить работы по капитальному ремонту внутреннего фасада и кровли административного здания УМВД и сдать результат работ заказчику в установленные контрактом сроки.

Был установлен срок окончания выполнения работ – до 31 октября 2023 года. Работы были разбиты на этапы, и впоследствии стоимость этапов исполнения контракта изменялась дополнительными соглашениями. Например, стоимость 1 этапа составляла 1,88 миллиона рублей, а самым дорогим был 5 этап – 11,77 миллиона рублей. В феврале 2024 года УМВД России по Орловской области приняло решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Оно же передало в Орловское УФАС России сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков в отношении ООО «Архитектура Строй Стандарт». В марте 2024 года антимонопольный орган вынес решение о включении сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков. Но компания, полагая, что решение УФАС по Орловской области незаконно, обратилась в арбитражный суд с заявлением.

Суд установил, что в период с 30 мая по 21 июня 2023 года подрядчик к работам не приступал. Ему были направлены письма-претензии, а также предъявлены штраф и пени. Несмотря на это, по состоянию на 28 февраля 2024 года было выполнено и оплачено только 49 процентов работ. Стоимость неисполненных обязательств по контракту на тот момент составляла 13,479 миллиона рублей. Подрядчик, в свою очередь, указал на то, что проектно-сметная документация не соответствовала фактическому объему выполняемых работ. Но суд в своем решении отметил: согласование изменений в сметную документацию и дополнительные работы не препятствовали подрядчику выполнить контракт в остальной его части. Арбитраж признал действия антимонопольщиков законными, а вынесенное решение о включении в «черный список» – обоснованным.

ИА «Орелград»