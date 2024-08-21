Сборы налога с простых орловцев выросли в 1,4 раза

А консолидированные доходы бюджета увеличились на 15 процентов.

На территории Орловской области по итогам января-июля текущего года в консолидированный бюджет РФ было собрано более 34 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился почти на 15,6 процента, или на 4,6 миллиарда рублей. Такие данные привела пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. Так, поступления в федеральный бюджет составили около 9,3 миллиарда рублей с ростом по отношению к семи месяцам 2023 года на 21,9 процента. В территориальный бюджет собрано более 24,7 миллиарда рублей, или 13,4 процента больше, чем годом ранее.

«Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за отчетный период на территории Орловской области собрано порядка 19,5 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился в 1,4 раза, или на 5,6 миллиарда рублей», – извещает областная налоговая служба.

Тем временем департамент финансов Орловской области сообщил, что по итогам первого полугодия 2024 года с приростом к аналогичному периоду 2023 года сложилось поступление по двум основным налогам. Так, сборы по налогу на доходы физических лиц составили 5,945 миллиарда рублей, с приростом на 1,789 миллиарда рублей, или в 1,4 раза. Рост финансисты объясняют увеличением налогооблагаемой базы, а также уплатой налога с дивидендов одним налогоплательщиком, тогда как в аналогичном периоде 2023 года указанные выплаты не производились.

Второй налог, поступления по которому заметно возросли, это налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. По нему в казну региона за полгода поступило 1,679 миллиарда рублей, что на 397,8 миллиона рублей, или на 31,1 процента выше уровня аналогичного периода 2023 года. Прирост показателя в данном случае стал результатом роста объемов выполненных работ и оказанных услуг, увеличением количества налогоплательщиков, а также исполнением Федеральным казначейством в феврале 2023 года распоряжений налогового органа за счет формирования сальдо единого налогового счета налогоплательщиков и поднятием переплаты на данный счет.

ИА «Орелград»