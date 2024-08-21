«Нецензурные» орловцы могут остаться без субсидий на ЖКХ

Областные власти скорректировали правила подачи жалоб.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области внес изменения в типовой административный регламент предоставления услуги по приему заявлений и организации предоставления субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Как следует из документа, поправки в него внесены в целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Так, в новой редакции утвержден подраздел «Круг заявителей». Согласно ему, указанная государственная услуга предоставляется гражданам РФ, а также некоторым иностранцам, постоянно проживающим в Орловской области, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, установленную областными властями. Расходы рассчитываются исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для определения размера субсидий.

Предел, по превышении которого возникает право на субсидию, представляет собой максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.

Информацию о наличии у граждан такой задолженности учреждение соцзащиты получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий либо бездействия работников соцучреждения или многофункционального центра. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Она может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием официального сайта департамента, учреждения, Единого портала госуслуг и с использованием государственной специализированной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Она также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба должна содержать сведения об обжалуемых решениях и действиях, доводы заявителя. Новым приказом определены случаи, когда жалоба может быть оставлена без ответа. Такое возможно при наличии в ней нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Также чиновники не ответят на жалобу при отсутствии возможности прочитать какую-либо часть ее текста. Или если не смогут разобрать ФИО и почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

ИА «Орелград»