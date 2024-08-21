В огненном ДТП в Орловской области пострадали двое

21.8.2024 | 18:32 Новости, Происшествия

Авария произошла на М-2 «Крым».

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

21 августа тридцатилетний водитель ехал на ГАЗ 2705 в направлении Орла со стороны Курска. В Троснянском районе примерно в 10:20 на 431 километре трассы мужчина допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель». В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств. Водитель ГАЗ 2705 госпитализирован, также травмы получила пассажирка «ГАЗели», сообщили в УМВД России по Орловской области. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»


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