В администрации Орла будут искать саботажников

Служебную проверку потребовали из-за провала капремонта детских садов.

Проблему озвучили 21 августа на заседании комитета Горсовета по градостроительству. По словам зампреда Владимира Негина, была договоренность с Минстроем, что Орел подготовит к июню 2024 года проектно-сметную документацию на ремонт детских садов. Однако в работе лишь один объект, подрядчиков по трем только должны определить на днях. Капремонт планировали в 2025 – Орел теряет, как минимум, год.

«Завтра эта программа закончится, мы разведем руками и скажем: ну, вот так получилось. Мы убедительно просим провести служебную проверку, как это получилось», – обратился Негин к начальнику управления строительства администрации Орла Никите Митряеву.

Зампред предположил, что в администрации и Объединенном муниципальном заказчике работают профессионалы. У него вызвали удивление начальные цены контрактов, на которые пытались привлечь проектировщиков.

«Как так получилось, что изначально поставили 1,3 млн рублей на один детский сад. Хотя уже тогда мы понимали: никто за эти деньги не выйдет. Это было сделано умышленно, чтобы сорвать программу?»

Владимир Негин предположил, что виной некомпетентность или умышленный саботаж. Учитывая состояние учреждений образования, скудный бюджет города, федеральная программа – уникальная возможность для Орла. Политик потребовал объективного объяснения в сентябре, в противном случае вопрос вынесут на сессию.

ИА «Орелград»