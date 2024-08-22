Двоим орловским участникам СВО вручили жилищные сертификаты

22.8.2024 | 12:00 Новости, СВО

Они получили их в качестве детей-сирот.

Фото: Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Документы вручал руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин. Обладателями жилищных сертификатов стали участники СВО Руслан Сальков и Андрей Рудаков.

Сейчас Рудаков находится непосредственно в зоне боевых действий. Поэтому за него документ получила супруга Дарина. Сальков принял сертификат лично, так как прибыл на Орловщину в короткий отпуск.

«Латынин выразил искреннюю благодарность участникам СВО за мужество и патриотизм, пожелал им здоровья и скорейшего возвращения, чтобы отпраздновать новоселье», – рассказали в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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