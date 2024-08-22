Двоим орловским участникам СВО вручили жилищные сертификаты

Они получили их в качестве детей-сирот.
Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.
Документы вручал руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин. Обладателями жилищных сертификатов стали участники СВО Руслан Сальков и Андрей Рудаков.
Сейчас Рудаков находится непосредственно в зоне боевых действий. Поэтому за него документ получила супруга Дарина. Сальков принял сертификат лично, так как прибыл на Орловщину в короткий отпуск.
«Латынин выразил искреннюю благодарность участникам СВО за мужество и патриотизм, пожелал им здоровья и скорейшего возвращения, чтобы отпраздновать новоселье», – рассказали в пресс-службе.
ИА «Орелград»