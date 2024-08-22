Экс-главу райотдела судебных приставов осудили за превышение полномочий

22.8.2024 | 11:40 Закон и порядок, Новости

Орловчанка «химичила» с документами, чтобы улучшить показатели.

Фото: ИА «Орелград»

Известно, что она возглавляла один из районных отделов Федеральной службы судебных приставов по городу Орлу. Как рассказали в Следственном комитете, преступления происходили целых 10 лет — с 2011-го по 2021-й годы.

Подчинённые орловчанки, следуя её незаконным приказам, не регистрировали поступавшие исполнительные производства о взыскании денег. Таким способом женщина хотела повысить показатели и создать видимость эффективности своей работы.

В итоге ФССП не зарегистрировала около пяти тысяч исполнительных документов и, соответственно, не смогла взыскать по ним деньги.

В итоге орловчанку оштрафовали на 70 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск на целых 476 тысяч. Приговор уже вступил в силу.

Дело возбуждалось на основании материалов Управлений ФСБ и ФССП России по Орловской области.

Ранее стало известно, что в Орле будущих приставов проверят на полиграфе.

ИА «Орелград»


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