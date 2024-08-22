В Орловской области в день флага вручили 134 первых паспорта

Об этом сообщили в Управлении МВД по региону.

Так, одна из церемоний прошла в Орле во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Её провели под эгидой движения детей и молодежи «Движение первых».

В начале мероприятия присутствующим напомнили об истории появления первых удостоверений личности, а также российского флага. Затем новоиспечённых граждан поздравили официальные лица, включая замначальника областного УМВД Александра Агапитова.

После этого юным орловцам вручили их первые паспорта. Также ребята получили в подарок Конституции Российской Федерации. После этого подростки поклялись быть достойными гражданами своей страны.

Аналогичные мероприятия прошли и в районах Орловщины.

ИА “Орелград”