В Орловской области в день флага вручили 134 первых паспорта

22.8.2024 | 18:00 Новости, Общество

Об этом сообщили в Управлении МВД по региону.

Фото: ИА «Орелград»

Так, одна из церемоний прошла в Орле во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Её провели под эгидой движения детей и молодежи «Движение первых».

В начале мероприятия присутствующим напомнили об истории появления первых удостоверений личности, а также российского флага. Затем новоиспечённых граждан поздравили официальные лица, включая замначальника областного УМВД Александра Агапитова.

После этого юным орловцам вручили их первые паспорта. Также ребята получили в подарок Конституции Российской Федерации. После этого подростки поклялись быть достойными гражданами своей страны.

Аналогичные мероприятия прошли и в районах Орловщины.

ИА “Орелград”


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