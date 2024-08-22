В Орле на Карачевском шоссе разбился питбайкер

Водитель двухколёсного транспорта пострадал в ДТП с грузовиком.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, авария произошла сегодня около 12 часов. 22-летний парень ехал по Карачевскому шоссе со стороны Васильевской в сторону Гоголя.

В районе дома №55 он допустил столкновение с фурой DAF. Ей управлял 54-летний мужчина. По некоторым данным, в роковой момент водитель питбайка встал на одно колесо, а затем зацепился за грузовик.

В итоге он получил травмы и был госпитализирован.

ИА “Орелград”