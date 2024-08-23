На Орловщине обустроят новый пункт весового контроля

23.8.2024 | 7:30 Новости, Транспорт

Власти уже нашли подрядчика.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Автоматический пункт весового и габаритного контроля планируется обустроить на дороге регионального значения “Болхов – Мценск – Новосиль” во Мценском районе. Пункт обустроят на 51-м километре трассы.

Работы будут проводиться в рамках капитального ремонта.

Интересно, что в торгах участвовали двое претендентов, предложивших одинаковую цену, равную стартовой – 137 миллионов рублей. Однако, по неизвестным причинам, чиновники сделали выбор в пользу ООО “Дорснаб”.

Компания должна сдать работу “Орёлгосзаказчику” до 30 сентября текущего года.

ИА “Орелград”


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