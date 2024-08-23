Муниципалитеты получат деньги на размещение иностранцев

Правила финансирования временного размещения граждан утвердили областные власти.

Правительство Орловской области утвердило правила предоставления из областного бюджета муниципальным образованиям так называемых иных межбюджетных трансфертов. Речь идет о финансировании временного социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также в российских регионах, на территории которых введены максимальный или средний уровни реагирования.

То есть, финансирование на данный момент, прежде всего, необходимо для размещения жителей Курской области, вынужденно покинувших свое жилье и находящихся в пунктах временного размещения на территории Орловской области. Их фактически приравняли по статусу к переселенцам с Украины и новых регионов России. Согласно правилам, межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов, доведенных до регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Предоставляются они в размере до 1328 рублей на одного человека в сутки. Сюда включены расходы на временное размещение в размере до 913 рублей на одного человека в сутки и на питание в размере до 415 рублей на человека в сутки. Муниципалитеты должны заключать соглашения с департаментом о предоставлении трансфертов. Деньги будут выделять из резервного фонда Орловской области. Соглашение должно содержать размеры и сроки перечисления трансфертов, цели, на достижение которых выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда, информацию о сроках, порядке и форме представления отчетов.

Также должно быть приложено обязательство организации, на базе которой организован пункт временного размещения граждан, представить распорядителю средств местного бюджета заявку на финансирование. Ответственность за достоверность представляемых департаменту сведений, предусмотренных новыми правилами, возлагается лично на главу каждого соответствующего муниципального образования. В случае использования не по целевому назначению трансферты взыскиваются в доход областного бюджета.

ИА «Орелград»