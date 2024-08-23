В Ливнах установили аттракцион за 2 миллиона рублей

Аттракцион «Карусель Тюбинг» является всесезонным.

В Ливнах члены общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» приняли у подрядчика новый всесезонный аттракцион «Карусель Тюбинг» в комплекте с дооснащением «Карусель Тюльпан». Об этом сообщила администрация райцентра. Финансирование было обеспечено по линии национального проекта «Жилье и городская среда». В роли подрядчика выступила компания «Развитие», стоимость муниципального контракта составила 2 миллиона рублей.

«Аттракцион приобретен и установлен в рамках 3-го этапа благоустройства парка Машиностроителей, – уточнили в администрации города Ливны. – Подрядная организация ООО «Развитие» осуществила поставку и установку аттракциона. Срок гарантии качества товара – 1 год. После определения обслуживающей организации и осуществления передачи для дальнейшего обслуживания, будет произведен запуск карусели».

Тем временем администрация Мценского района сообщила о завершении благоустройства спортивной площадки в деревне Первый Воин. Работы также выполняются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда». В данном случае общая стоимость муниципального контракта составила 1,22 миллиона рублей.

«На объекте уложено асфальтовое покрытие, установлено спортивно-игровое оборудование, лавочки и урны, – сообщают местные власти. – По информации главы Воинского сельского поселения Анны Родионовой, на следующей неделе подрядная организация планирует завершить работы – будет уложено резиновое покрытие».

В администрации подчеркнули, что это уже не первый подобный объект, который благоустраивается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее в текущем году на территории Мценского района уже были благоустроены две дворовых территории в селе Отрадинское и деревне Брагино. Кроме того, в Отрадинском смонтировали концертную сцену.

ИА «Орелград»