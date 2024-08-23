В Орловском округе частично обесточены 11 посёлков

23.8.2024 | 11:35 Новости, Происшествия

Причиной стала непогода.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Орловского муниципального округа Александр Черных. На линиях электропередач произошло несколько аварий.

По его словам, сейчас над устранением этой проблемы трудятся 10 аварийных бригад. В их составе — 39 человек и 20 единиц техники.

«Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее», – заявил Черных.

Непогода накрыла регион накануне вечером. В области снизилась температура, пошёл дождь и усилился ветер. Сегодня также ожидаются подобные явления.

О проблемах с электроэнергией жители Орловского округа могут сообщать по телефону муниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы (8 (4862) 41-69-09) или по телефону горячей линии ПАО «Россети» (8 (800) 220-02-20).

ИА «Орелград»


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