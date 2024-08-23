В Орловском округе частично обесточены 11 посёлков

Причиной стала непогода.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Орловского муниципального округа Александр Черных. На линиях электропередач произошло несколько аварий.

По его словам, сейчас над устранением этой проблемы трудятся 10 аварийных бригад. В их составе — 39 человек и 20 единиц техники.

«Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее», – заявил Черных.

Непогода накрыла регион накануне вечером. В области снизилась температура, пошёл дождь и усилился ветер. Сегодня также ожидаются подобные явления.

О проблемах с электроэнергией жители Орловского округа могут сообщать по телефону муниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы (8 (4862) 41-69-09) или по телефону горячей линии ПАО «Россети» (8 (800) 220-02-20).

ИА «Орелград»