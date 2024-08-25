Ливенцы стали реже просить о сносе ветхого жилья

Количество таких обращений за год сократилось вдвое.

В Ливнах в 2023 году было рассмотрено 46 обращений собственников о сносе ветхого жилья, а в 2024 году таких обращений пока всего 24. Об этом сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства Андрей Козлов, выступивший на оперативном совещании в мэрии. Он пояснил, что уведомление о сносе является обязательным документом для снятия объекта капитального строительства с кадастрового учета. Кроме того, в прошлом году было подготовлено 21 уведомление на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов, в 2024 году – 11 таких уведомлений.

Докладчик также сообщил, что в Ливнах в последнее время наблюдается рост числа обращений, связанных с перепланировкой и переустройством действующих жилых помещений. как раз сейчас в процессе оформления находятся 29 перепланировок. В целом, по словам Андрея Козлова, строительная деятельность в городе ведется активно. Только в 2023 году в эксплуатацию было введено 3000 квадратных метров жилья. А общая площадь текущего жилищного строительства оценивается в 8000 квадратных метров.

Активно строятся и объекты коммерческого и производственного назначения. Например, на территории промышленной площадки №2 АО «Ливгидромаш» идут масштабные работы по строительству механосборочного цеха и сварочно-заготовительного цеха суммарной площадью застройки более 15 000 квадратных метров. Правда, в замороженном состоянии находится торгово-офисное здание, строящееся на улице Денисова. Его площадь составит 1470 квадратных метров. «Объект имеет незавершенную внутреннюю отделку и системы теплоснабжения, – сообщается на сайте администрации города Ливны. – Застройщик ведет работу по поиску вариантов завершения строительства».

ИА «Орелград»