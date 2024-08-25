Марс получит узаконенный орловским судом мост

Брошенный под Орлом мост через реку Зуша будет поставлен на учет.

Мценский районный суд рассмотрел административный иск межрайонной прокуратуры, вступившей в интересах неопределенного круга лиц. Претензии были предъявлены к администрации Карандаковского сельского поселения. Прокуратура требовала признать незаконным бездействие местных чиновников и побудить их устранить нарушения требований законодательства. Ранее в СМИ прошли публикации про забытый автомобильный мост между деревнями Миново и Марс.

По мотивам публикаций прокуратура провела проверку и выяснила, что мост на балансе ни у кого не состоит. При этом он не принят на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества. Право муниципальной собственности на него не зарегистрировано. Еще в октябре 2023 года главе администрации поселения прокуратура направила представление, но оно так и не было выполнено.

«Осмотр моста прокуратурой 2 июля 2024 года подтвердил ненадлежащее и небезопасное состояние моста: отсутствовала часть ограждения моста протяженностью 14 метров, составные элементы мостового сооружения имели признаки износа и деформации, сам объект имеет признаки капитального сооружения. Следует отметить, что и граждане обращали внимание администрации поселения на ненадлежащее состояние моста», – говорится в сообщении пресс-службы Мценского районного суда.

В ведомстве также добавили. что мост представляет собой искусственное сооружение, предназначенное для движения пешеходов и транспортных средств через реку Зушу. Однако его текущее технического состояние таково, что оно само по себе несет угрозу жизни и здоровью граждан. «Собственник сооружения не установлен, информация о дате постройки и застройщике не известна, мост на балансе муниципального образования не числился, техническая документация на мост отсутствовала, в Регистр гидротехнических сооружений мост не внесен», – перечислили в суде.

Поставить мост на учет необходимо для того, чтобы за ним кто-то смотрел, вкладывал деньги в его содержание и ремонт. Когда владельца нет, такую роль обязаны принять на себя местные власти. В данном случае суд установил, что администрация Карандаковского сельского поселения «не совершила должных действий по принятию моста на учет как бесхозяйного, чем допустила незаконное бездействие, которое противоречит действующему законодательству и нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц».

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены. Суд дал чиновникам шесть месяцев с момента вступления решения в законную силу на то, чтобы совершить действия по постановке на учет как бесхозяйного сооружения моста через реку Зуша между населенными пунктами Миново и Марс. Впрочем, решение Мценского районного суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»