В Кромском районе открыли игровую зону для детей

25.8.2024 | 13:31 ЖКХ, Новости

В посёлке Кромском возле дома №1а по переулку Огороднему появилась благоустроенная площадка.

Фото: газета “Заря”

Об этом сообщила районная газета «Заря». Работы провели в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». На общественной территории установили детскую площадку с качелями, балансирами, каруселью «Пропеллер», лавочками и урнами.

СМИ приводит слова многодетной мамы. Валентина Ермакова рассказала, что ранее не было организовано мест отдыха.

«Ребята сами себе находили занятия – катались на велосипедах и самокатах, играли на дороге, а это небезопасно», – подчеркнула женщина.

За время реализации нацпроекта в Большеколчевском сельском поселении привели в порядок 13 дворов многоквартирных домов и четыре общественные территории. На 2025 год запланировано благоустройство одного двора МКД в посёлке Кромском и общественной территории в селе Вожово.

ИА “Орелград”


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