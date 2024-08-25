Два молодых врача пришли в Сосковскую ЦРБ

25.8.2024 | 13:20 Медицина, Новости

В августе в больнице приступили к работе Татьяна и Станислав Волобуевы.

Фото: Сосковская Больница

В 2024 году они окончили обучение в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева и успешно прошли аккредитацию по специальности «Лечебное дело». Свой профессиональный путь решили начать в районной больнице, чтобы получить опыт и закрепить знания, подчеркивают в группе «Сосковская Больница».

Уже со второго курса Татьяна и Станислав работали в Больнице скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко (в терапевтическом, пульмонологическом отделениях, в реанимации, а также в коронавирусном отделении). Через год они планируют продолжить обучение в ординатуре и посвятить себя лечению пациентов с онкологическими заболеваниями.

Напомним, в начале лета завершен ремонт Сосковской ЦРБ, хотя и с отставанием от графика. Работы обошлись примерно в 35 миллионов рублей. Здание укрепили, привели в порядок фасад, установили современные стеклопакеты. Смонтировали новые системы водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации.  В июле в ЦРБ установили новый флюроограф. В минувшем году в учреждении заменили электрокардиограф и аппарат УЗИ.

ИА “Орелград”


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