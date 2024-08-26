Амчанка засудила пристава, арестовавшего ее машину

Суд признал незаконным арест автомобиля из-за долгов.

Любопытный иск рассмотрел Мценский районный суд. Его подала местная жительница, у которой судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль. Как следует из информации пресс-службы суда, на женщину заведено 16 исполнительных производств, которые объединены в одно сводное производство. Общая задолженность по ним составляет 348 тысяч рублей. К должнице были применены меры принудительного взыскания. В частности, пристав наложил арест на транспортное средство должницы – легковую иномарку.

Автомобиль он оценил в 100 000 рублей и оставил его по месту жительства должницы, запретив им пользоваться. Судя по исполнительным документам, долги у амчанки накопились по кредитам и коммунальным платежам. Женщина оспорила арест автомобиля в судебном порядке. Она просила исключить автомобиль из акта о наложении ареста на ее имущества. С ее слов, автомобиль необходим ей для заработка, так как она работает парикмахером на дому и часто выезжает на дом к клиентам. Кроме того, на нем она ежедневно возит в школу и обратно своего несовершеннолетнего ребенка.

Без машины не обойтись, так как школа расположена в другом населенном пункте, на расстоянии более 10 километров от ее места жительства. «Запрет на пользование автомобилем поставил должницу и ее несовершеннолетнего ребенка в условия невозможности получения как дохода, так и получения образования ребенком», – сообщили в пресс-службе суда, отметив, что школьный автобус, оказывается, не эксплуатируется с 1 января 2024 года «ввиду отсутствия водителя».

Суд все это учел и пришел к выводу о «несоответствии оспариваемого акта судебного пристава-исполнителя Мценского РОСП требованиям законодательства об исполнительном производстве и о нарушении прав и интересов должника и несовершеннолетнего ребенка, находящегося у нее на иждивении». Исковые требования были удовлетворены, действия судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на автомобиль признаны незаконными, а сам автомобиль освобожден из-под ареста. Правда, решение Мценского районного суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Орловского областного суда в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»