Орловские чиновники вернулись в топ-3 по уровню доходов

Обнародованы оперативные данные об уровне заработной платы.

Орелстат представил оперативные сведения о заработной плате работников организаций Орловской области в июне 2024 года. Сообщается, что в оплате труда по видам экономической деятельности по-прежнему сохраняется значительная дифференциация. Лидером текущего рейтинга остались работники финансовой и страховой сферы, которые в среднем зарабатывают по 81 202 рубля в месяц. На втором месте оказались работники сельского и лесного хозяйства, а также занятые в охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Их средний заработок составляет 67 372 рубля, но в данном случае сказывается сезонный фактор – летом, в страду аграрии традиционно зарабатывают больше, чем зимой.

На третьем месте оказались работники сферы государственного управления со средним заработком в 66 370 рублей. Месяцем ранее они не входили в топ-3 по уровню зарплат, заняв в предыдущем рейтинге только пятое место. Кстати, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июне 2024 года в целом по Орловской области составила 59 801 рубль. Выше среднеобластного уровня зарабатывают представители еще трех отраслей: в обрабатывающих производствах средняя зарплата составляет 63 505 рублей, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 62 427 рублей, в сфере транспортировки и хранении – 59 739 рублей.

Далее в рейтинге следуют: деятельность в области информации и связи – 55 857 рублей, строительство – 53 819 рублей, оптовая и розничная торговля – 53 623 рубля, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 49 758 рублей, сферы здравоохранения и социальных услуг – 47 476 рублей. Лидером по росту уровня зарплат оказалась сфера добычи полезных ископаемых. В среднегодовом исчислении, то есть в сравнении периодов с января по июнь, средняя номинальная начисленная зарплата работников этой отрасли увеличилась на 32,1 процента.

В финансовой и страховой деятельности заработок вырос на 23,7 процента, на предприятиях обрабатывающих производств – на 23,1 процента, в административной деятельности – на 23 процента, в строительстве – на 22,1 процента, в сельском хозяйстве – на 21,6 процента, в сфере транспортировки и хранения – на 19,8 процента, в сфере государственного управления – на 17,3 процента. Среднемесячная номинальная заработная плата в целом по области в июне 2024 года по сравнению с июнем предыдущего года увеличилась на 15,6 процента, реальная заработная плата выросла по сравнению с июнем 2023 года на 6,5 процента.

ИА «Орелград»