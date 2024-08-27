45 тысяч орловцев не смогут выехать за рубеж

Выезд за границу им заблокировали судебные приставы.

В Орловской области за истекший период 2024 года действовало порядка 45 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу. Такие данные озвучила пресс-служба регионального Управления ФССП России. В ведомстве советуют орловцам, планирующим поездку за рубеж, заблаговременно проверять себя в «Банке данных исполнительных производств». Приставы отмечают, что снятие временного ограничения на выезд из РФ не происходит одномоментно сразу после оплаты, процедура может занять несколько дней.

«С целью побуждения должников всех категорий, в том числе по алиментам, к выплате долгов орловские судебные приставы активно используют такую меру принудительного исполнения, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации, – говорят в Управлении ФССП. – Чтобы избежать неприятных ситуаций при планировании поездки за рубеж необходимо заблаговременно оплатить имеющиеся долги. Проверить себя на наличие задолженности возможно на официальном интернет-сайте Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Проверка не будет лишней хотя бы потому, что на портале Госуслуг работает сервис, позволяющий должникам и взыскателям получить в режиме онлайн информацию о ходе интересующего их исполнительного производства. Получить необходимые сведения можно менее чем за 3 секунды. Но еще важнее то, что с помощью данного сервиса можно подать ходатайство, заявление или жалобу. Сервис включает в себя около 30 типовых обращений.

Как уточнили в УФССП, взыскатели могут подать заявление, чтобы ограничить выезд должника за границу и не только. Они также могут ограничить должника в специальном праве, проверить правильность взыскания денежных средств с неплательщика, передать приставам информацию об имущественном положении должника. В свою очередь должники с помощью этого же сервиса могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности ил оповестить его об уважительных причинах, по которым выполнить требования исполнительного документа они не могут. Кстати, в 2024 году приставы получили через сервис на портале Госуслуг более 56 тысяч обращений.

ИА «Орелград»