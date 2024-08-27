Дело экс-главы орловского УФСИН направлено в суд

Также решится судьба экс-главы ИК-2 и его заместителя.

Как рассказали в областном Управлении Следственного комитета России, Владимир Волосевич, Геннадий Яхонтов и его заместитель обвиняются в превышении должностных полномочий.

Яхонтова (на тот момент — действующего главу ливенской колонии строгого режима) задержали в августе минувшего года. Волосевича, возглавлявшего областное Управление ФСИН до конца 2022-го, когда он ушёл на пенсию, «взяли» несколько месяцев спустя, в ноябре.

Причиной стало серьёзное ЧП в ИК-2. Несколько осуждённых незаконно изготовили и употребили спиртосодержащую продукцию. В результате двое из них погибли. Это произошло в середине августа.

После этого вскрылось, что трое вышеназванных мужчин незаконно воссоздали в колонии деревообрабатывающий цех, существовавший там ранее. Производственный участок находился на территории промышленной зоны местного Центра трудовой адаптации осужденных. Это произошло ещё в феврале 2022-го года.

Тогда действующие руководители колонии незаконно привлекали к этой работе осуждённых — в личных целях. В частности, для Волосевича там изготовили элементы лестницы (стоимостью около 59 тысяч рублей) и каркас беседки (стоимостью около 126 тысяч рублей). Сам он заплатил только 15 тысяч и только за второе изделие. В итоге эти «игры с законом» и привели к ЧП с человеческими жертвами.

ИА «Орелград»