В Орловской области ожидается аномальная жара

ГУ МЧС России по региону призывает к осторожности.

Температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-8 градусов с 28 августа по 1 сентября. В МЧС рекомендуют не находиться долго на солнце, избегать повышенной физнагрузки, а также усиленных занятий спортом. Следует выпивать не менее двух литров жидкости в день, но не газировку, которая на самом деле не утоляет жажду. Не стоит находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Контролируя температуру в помещении , не делайте ее слишком контрастной с окружающей на улице. Резкие перепады вредны. Перед поездкой на автомобиле рекомендуется открыть двери и проветрить салон.

Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией следить за артериальным давлением, а больным сахарным диабетом – за уровнем сахара в крови, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам службы спасения 01, 101 или 112.

ИА “Орелград”