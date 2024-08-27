В Орловской области создадут реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

Так решили в областной администрации.

Постановление о создании реестра объектов утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Владимир Ивановский. Оно опубликовано на региональном портале правовой информации.

С порядком формирования и ведения реестра власти должны определиться в течении ближайших двух месяцев. В тот же срок надо разработать механизм принятия решений о включении туда самих объектов нематериального этнокультурного достояния.

Логично, что оперировать такими сведениями будет Департамент культуры Орловской области. Очевидно, на него и ляжет вся ответственность по воплощению проекта в жизнь.

Ранее стало известно, что в Орловской области могут создать музей крепостного права.

ИА «Орелград»