В Орловской области создадут реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

27.8.2024 | 18:00 Культура, Новости

Так решили в областной администрации.

Фото: Орловский областной центр народного творчества (иллюстративное)

Постановление о создании реестра объектов утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Владимир Ивановский. Оно опубликовано на региональном портале правовой информации.

С порядком формирования и ведения реестра власти должны определиться в течении ближайших двух месяцев. В тот же срок надо разработать механизм принятия решений о включении туда самих объектов нематериального этнокультурного достояния.

Логично, что оперировать такими сведениями будет Департамент культуры Орловской области. Очевидно, на него и ляжет вся ответственность по воплощению проекта в жизнь.

Ранее стало известно, что в Орловской области могут создать музей крепостного права.

ИА «Орелград»


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