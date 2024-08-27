Завтра в Орле частично отключат горячую воду

27.8.2024 | 13:45 ЖКХ, Новости

Отключения запланированы в Северном районе.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в пресс-службе Орловского филиала АО «Квадра».

Причиной станет ремонт ветхого участка тепловой сети, проходящего по улице Металлургов. Подача горячей воды будет приостановлена 28 августа с 8 до 20 часов по следующим адресам:

  • Московское шоссе, 155, 155-А, 157, 161, 163, 163-А, 165, 167, 169, 171,
  • Рощинская, 1, 3, 5, 7, 7-А, 9, 9-А, 11, 11-А, 13, 13-А, 15, 15-А, 17, 17-А, 19, 21, 23, 25,
  • Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44.

«Приносим извинения за временные неудобства», – добавили в компании.

ИА «Орелград»


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