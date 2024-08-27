Четверть миллиона тонн зерна оказались небезопасными

Раскрыты результаты контроля за оборотом зерна.

В первом полугодии 2024 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было проведено 1514 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции, в ходе которых было выявлено 353 правонарушения. Всего было составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, по которым Управление вынесло три постановления о привлечении виновных к административной ответственности в виде штрафов на сумму 41 тысяча рублей и 23 постановления о наказании в виде предупреждения.

Такие данные были озвучены в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики территориального управления, которые прошли в режиме видеоконференцсвязи. По данным ТУ Россельхознадзора, за отчетный период времени было проконтролировано 7,99 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Установлено, что 59,53 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания в сопроводительной документации (СДИЗ) сведений декларации о соответствии.

Кроме того, 246,68 тысячи тонн зерна не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности, 83,38 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств, 31,1 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без оформления деклараций, а 19,31 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без СДИЗ. Также сотрудники ведомства проконтролировали 1889 деклараций о соответствии и выявили 738 случаев недостоверного декларирования зерна. По всем указанным случаям были вынесены решения о признании деклараций о соответствии недействительными.

«Основными причинами явились: неаккредитованные лаборатории, поддельные протоколы испытаний, отсутствие полного перечня исследований и прочие основания», – перечислили в ТУ Россельхознадзора. При мониторинге информационной системы ФГИС «Зерно» было выявлено 25 нарушений, связанных с отсутствием СДИЗ при отгрузке зерна и 152 при внесении в СДИЗ неполной информации и при реализации зерна без декларации.

ИА «Орелград»