Житель Белоруссии попал в нехорошую историю на Орловщине

Ему пришлось выбираться из нашего региона с помощью полиции.

Об этом рассказали в общественной организации «Альтернатива», которая занимается борьбой с трудовым рабством.

35-летний житель братской республики Александр выехал на вахту в российский Якутск. В текущем месяце работы завершились. Добытчика ждали дома. Однако мужчина не вернулся в родные края в положенный срок и перестал выходить на связь.

Оказалось, что якутские работодатели не рассчитали его сразу. Белорус смог добраться только до Москвы, где провёл на вокзале несколько дней. Здесь он соблазнился предложением некоего жителя Орловской области по имени Артур.

Орловец предложил ему поработать на сборе картофеля и пообещал платить по 3500 рублей в день. «В итоге мужчину привезли в дом к цыганской семье в посёлок городского типа Верховье», – пишет издание.

Дальше произошло нечто странное — Артур так и не смог организовать рабочий процесс. В итоге гражданина Белоруссии вывезли во Мценск и оставили на остановке. «За время, проведённое у Артура, Александр так и не приступил к работе, но его всё равно успели там избить», – утверждают в «Альтернативе».

К счастью, в итоге белорус обратился в полицию. Сотрудник МВД помог ему снова добраться до Москвы. Уже здесь его встретили общественники. Они вплотную занялись судьбой иностранца.

Сейчас он находится дома в безопасности. Операция по отправке мужчины в Белоруссию обошлась «Альтернативе» примерно в 8 тысяч рублей.

ИА «Орелград»