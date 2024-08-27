В Орле на месте строительства кампуса прошёл сход

Местные жители протестовали против вырубки многолетних дубов.

Акция прошла на Наугорском шоссе накануне. Как сообщает «Орёлтаймс», в ней приняли участие около 100 человек.

«Людей поставили перед фактом, уничтожив десяток здоровых деревьев, ничего заранее не объяснив. Планируется в этом месте сделать въезд тяжёлого автотранспорта на стройплощадку», – пишет издание.

Впрочем, народный сход состоялся почти в одностороннем режиме. Представители городских властей там не появились. Делегат от администрации Орловского муниципального округа лишь пояснил, что данный участок относится именно к областному центру.

Как считает СМИ, вырубка дубов не являлась необходимостью. «Со стороны дороги на Некрасовку вполне можно было осуществить необходимый проезд. Но там находится одно из владений мэра Орла Парахина, очевидно, ему такое соседство не интересно», – пишет издание. После вырубки снесённые деревья оперативно исчезли в пока что неизвестном направлении.

В итоге участники схода решили подготовить официальные заявления в прокуратуру и Следственный комитет России, а также в администрацию президента страны.

ИА «Орелград»