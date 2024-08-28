Первый отряд орловских добровольцев выдвинулся под Курск

Орловцы помогут отразить нападение ВСУ.
Об этом сообщили в волонтёрской группе «Рокот — Орёл».
Известно, что первый Орловский добровольческий отряд отправился в Курскую область этой ночью. Защищать рубежи Родины отправились около 30 человек.
«Выражаем благодарность правительству Орловской области в лице генерала-лейтенанта Владимира Сергеевича Ивановского за предоставленный транспорт для переброски личного состава», – заявили добровольцы.
Отряд основан на базе 13-й группы спецназа, ранее сформированной инструкторами «Рокота». В дальнейшем его состав будет расширяться.
«Специфика отряда – это работа нескольких оперативных групп по выявлению и уничтожению ДРГ противника, а также тяжёлые группы огневого перекрытия», – уточнили волонтёры.
ИА «Орелград»