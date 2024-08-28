Аномальная жара задержится на Орловщине на пять дней

Первый из них — это сегодняшнее число.

Орловский гидрометцентр предупредил жителей Орловской области об опасном погодном явлении — аномальной жаре. Она ожидается в нашем регионе в период с 28 августа до 1 сентября.

Среднесуточные температуры могут превысить климатические нормы примерно на семь градусов. Это повлияет и на самочувствие людей, и на работу техники, и на вероятность возникновения пожаров.

По прогнозу «Гисметео», в ближайшие три дня в Орле будет до 30 градусов днём. Ночью температура опустится до плюс 14 — плюс 16.

Осадков синоптики не обещают. Ветер будет умеренным (сегодня — до 4 метров, завтра и послезавтра — до 6 или 7 метров в секунду).

ИА «Орелград»