В Орловской области отремонтировали участок федеральной трассы

Он находится в Хотынецком районе.

Это участок федеральной трассы Р-120 “Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь”, отрезок с 46 по 56 километры. Территориально он располагается неподалёку от крупного села Богородицкое.

На трассе велись работы по созданию защитного слоя и нанесению новой разметки. При этом использовался термопластик.

Материал наносили с помощью современной технологии “Сларри Сил”. Она позволяет устранить небольшие поверхностные дефекты дорожного покрытия, приостанавливая процессы старения полотна. При нанесении дорожной разметки дополнительно использовали стеклошарики, которые обеспечивают качественный световозвращающий эффект.

Новость сообщили в ФКУ Упрдор “Москва – Бобруйск”. В Орловской области данное учреждение отвечает за 64,146 километра дорог.

ИА “Орелград”