В Орле усилят меры безопасности в День знаний

На усиленный режим службы перейдут и чиновники мэрии.

Мэр Юрий Парахин рекомендовал УМВД России по городу Орлу обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 1 сентября 2024 года. В День знаний меры безопасности в областной столице будут усилены. Также Юрий Парахин распорядился о повышении готовности администрации города, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Соответствующее постановление принято в целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в день празднования Дня знаний. В соответствии с этим документов управление муниципальной службы и кадров утвердит график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра, начальников территориальных управлений по районам и руководителей структурных подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Усиленный режим службы для них будет введен с 18:00 31 августа и продлится до 09:00 2 сентября. Также мэр традиционно рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности организовать у себя в указанный период времени круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава, а графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Это же учреждение будет принимать информацию е только о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, но и о предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций. Информацию о принятых мерах будет принимать городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Муниципальному казенному учреждению «Служба технического обеспечения администрации города Орла» Юрий Парахин поручил организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы мэрии в случае какой-либо угрозы или ЧП. Служебный транспорт также будет работать в усиленном режиме на протяжении двух суток. Кроме того, горожан проинформируют о мерах личной безопасности при нахождении в местах массового пребывания людей и порядке действий в случае обнаружения бесхозных предметов, выявления подозрительных лиц и возникновения чрезвычайной ситуации.

ИА «Орелград»