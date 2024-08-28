В Орловской области преступность снизилась на 7%

28.8.2024 | 9:00 Криминал, Новости

В четырех районах региона уровень криминализации снизался наиболее заметными темпами.

Фото: ИА «Орелград»

Управление МВД России по Орловской области сообщило о состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам 7 месяцев 2024 года. В отчете отмечено, что общественно-политическая ситуация в отчетном периоде времени оставалась стабильной. Более того, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 7,1 процента. Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 20 районах Орловской области, наибольшее: в Корсаковском, Знаменском, Залегощенском и Колпнянском районах.

«Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 1980 преступлений, в том числе 638, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, – сообщает Управление МВД. – Выявлено 1477 лиц, их совершивших. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержано 110 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 25 лиц из числа пропавших без вести».

Меньше, чем в прошлом году, зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж всех форм собственности, включая квартирные кражи. Преступления против собственности при этом по-прежнему являются лидерами криминальной статистики. В общей структуре преступности их доля составляет 63,1 процента. Еще 11,7 процента составляют преступные посягательства против личности, 9,1 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, 5,6 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

«В истекшем периоде текущего года оперативно-служебная деятельность органов и подразделений внутренних дел Орловской области была направлена на реализацию приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности, контролю за миграционной ситуацией, защиту личных и имущественных прав граждан, обеспечение неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений», – подчеркнуто в отчете УМВД.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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